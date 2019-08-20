Дослужился: главным тренером хоккейной сборной Беларуси стал Михаил Захаров
Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси. Об этом стало известно сегодня после заседания тренерского совета.
Итогом дебатов тренерского совета сегодня стала рекомендация исполкому ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной «Юности» Михаила Захарова.
Члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение. Ранее эту должность занимал Андрей Сидоренко, однако с ним контракт не был продлен.
Михаил Захаров – заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР международного класса. В качестве тренера восемь раз выигрывал чемпионат Беларуси с минской «Юностью», шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды – в Континентальном кубке.
В качестве ассистента главного тренера национальной сборной Беларуси дебютировал в сезоне-1997/98, выступая в этой роли вплоть до ЧМ-2003. В роли главного тренера юниорской (U18) сборной — с 2000 по 2003 годы.
На ЮЧМ-2002 белорусская сборная под руководством Захарова добилась наивысшего достижения, повторенного лишь на минувшем ЮЧМ-2019 — 5-е итоговое место.
Во главе молодежной (U20) сборной Беларуси — в сезонах-1998/99, 2003/04, 2004/05.
В качестве главного тренера сборной нашей страны — в сезонах- 2003/04 и -2004/05 (покинул пост после неудачного выступления сборной на турнире Олимпийской квалификации в Риге), а также в ходе Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. На ЧМ-2010 в дивизионе 1 занимал пост главного тренера сборной Украины.
В сезоне-2010/11 являлся ассистентом главного тренера в штабе украинской национальной команды. В той же роли работал в штабе белорусской сборной на ЧМ-2018 в Копенгагене.
Источник: tribuna.com
13:22 20/08/2019