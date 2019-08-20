Итогом дебатов тренерского совета сегодня стала рекомендация исполкому ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной «Юности» Михаила Захарова.





Члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение. Ранее эту должность занимал Андрей Сидоренко, однако с ним контракт не был продлен.





Михаил Захаров – заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР международного класса. В качестве тренера восемь раз выигрывал чемпионат Беларуси с минской «Юностью», шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды – в Континентальном кубке.





В качестве ассистента главного тренера национальной сборной Беларуси дебютировал в сезоне-1997/98, выступая в этой роли вплоть до ЧМ-2003. В роли главного тренера юниорской (U18) сборной — с 2000 по 2003 годы.





На ЮЧМ-2002 белорусская сборная под руководством Захарова добилась наивысшего достижения, повторенного лишь на минувшем ЮЧМ-2019 — 5-е итоговое место.





Во главе молодежной (U20) сборной Беларуси — в сезонах-1998/99, 2003/04, 2004/05.









В качестве главного тренера сборной нашей страны — в сезонах- 2003/04 и -2004/05 (покинул пост после неудачного выступления сборной на турнире Олимпийской квалификации в Риге), а также в ходе Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. На ЧМ-2010 в дивизионе 1 занимал пост главного тренера сборной Украины.





В сезоне-2010/11 являлся ассистентом главного тренера в штабе украинской национальной команды. В той же роли работал в штабе белорусской сборной на ЧМ-2018 в Копенгагене.