Белорусский футболист стал участником шоу "Дом-2"

«Пока команды из Д3 удивляли нас своими трансферами, у нас взорвалась бомба! Голкипер нашей команды Евгений Коваленок отправился покорять шоу-бизнес и стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале «ТНТ». Сегодня в выпуске был приход Евгения, где участники оставили его на проекте, проголосовав против дважды. Давай «Бимау́скас» рви там всех! «СМИавтотранс» с тобой!» — сообщает пресс-служба команды.





«Дом-2» — российское реалити-шоу, продолжение выходившего ранее шоу «Дом», выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года.



