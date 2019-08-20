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Белорусский футболист стал участником шоу "Дом-2"

Вратарь «СМИавтотранс» Евгений Коваленок стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ.
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«Пока команды из Д3 удивляли нас своими трансферами, у нас взорвалась бомба! Голкипер нашей команды Евгений Коваленок отправился покорять шоу-бизнес и стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале «ТНТ». Сегодня в выпуске был приход Евгения, где участники оставили его на проекте, проголосовав против дважды. Давай «Бимау́скас» рви там всех! «СМИавтотранс» с тобой!» — сообщает пресс-служба команды.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, продолжение выходившего ранее шоу «Дом», выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года.
Источник: nn.by
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