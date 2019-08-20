В Гондурасе из-за массовой драки на стадионе погибли люди
В Гондурасе произошли беспорядки - драка между болельщиками "Олимпии" и "Мотагуа" повлекла за собой несколько смертельных исходов.
По информации BBC, причиной потасовки стал поступок фанатов "Олимпии" - они бросали камни в автобус футболистов соперника и ранили троих игроков (Эмилио Изагирре, Роберто Моррейра и Джонатан Руже). Матч чемпионата страны отменили, но на тот момент на арене уже присутствовало около 10 тысяч человек.
Фанаты пошли на открытый вооруженный конфликт, полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ – началась давка. Итог ужасного инцидента: три человека погибло, 10 покинули стадион с травмами, включая ранения из огнестрельного оружия. В числе последних - ребенок.
"Мотагуа" обвиняет в случившемся группировку ультрас "Олимпии" Ultra-Faithful Olimpia, клуб призывает власти Гондураса со всей строгостью наказать виновных.
09:56 20/08/2019