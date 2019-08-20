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В Гондурасе из-за массовой драки на стадионе погибли люди

В Гондурасе произошли беспорядки - драка между болельщиками "Олимпии" и "Мотагуа" повлекла за собой несколько смертельных исходов.

По информации BBC, причиной потасовки стал поступок фанатов "Олимпии" - они бросали камни в автобус футболистов соперника и ранили троих игроков (Эмилио Изагирре, Роберто Моррейра и Джонатан Руже). Матч чемпионата страны отменили, но на тот момент на арене уже присутствовало около 10 тысяч человек.

Фанаты пошли на открытый вооруженный конфликт, полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ – началась давка. Итог ужасного инцидента: три человека погибло, 10 покинули стадион с травмами, включая ранения из огнестрельного оружия. В числе последних - ребенок.

"Мотагуа" обвиняет в случившемся группировку ультрас "Олимпии" Ultra-Faithful Olimpia, клуб призывает власти Гондураса со всей строгостью наказать виновных. 
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