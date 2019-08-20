27-летняя спортсменка провалила внесоревновательный допинг-тест перед чемпионатом мира, который стартует 21 августа в Венгрии.





Одиннадцатикратная чемпионка мира заявила, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ.





Канадская федерация гребли поможет ей выяснить, как запрещенное вещество оказалось в ее организме.



