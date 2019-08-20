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Гребля на байдарках и каноэ. 11-кратная чемпионка мира отстранена за нарушение антидопинговых правил

Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, информирует Inside the Games.

27-летняя спортсменка провалила внесоревновательный допинг-тест перед чемпионатом мира, который стартует 21 августа в Венгрии. 

Одиннадцатикратная чемпионка мира заявила, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ. 

Канадская федерация гребли поможет ей выяснить, как запрещенное вещество оказалось в ее организме.
Прессбол
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