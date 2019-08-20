Гребля на байдарках и каноэ. 11-кратная чемпионка мира отстранена за нарушение антидопинговых правил
Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, информирует Inside the Games.
27-летняя спортсменка провалила внесоревновательный допинг-тест перед чемпионатом мира, который стартует 21 августа в Венгрии.
Одиннадцатикратная чемпионка мира заявила, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ.
Канадская федерация гребли поможет ей выяснить, как запрещенное вещество оказалось в ее организме.
09:43 20/08/2019