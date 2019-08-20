Ольга Говорцова победила на старте квалификации турнира в США

Наша соотечественница выиграла у французской теннисистки Джессики Понше (199) — 6:2, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.





Для выхода в основную сетку US Open предстоит преодолеть три квалификационных барьера.





Также в Нью-Йорке Александра Саснович (45), которая будет играть в основной сетке открытого чемпионата США без квалификации, успешно стартовала на турнир NYJTL Bronx Open. В 1/16 финала одиночного разряда белорусская теннисистка победила словенку Полону Херцог (56) — 6:3, 6:2.





В основной сетке открытого чемпионата США выступят еще две наши спортсменки — Арина Соболенко (9) и Виктория Азаренко (41).





US Open-2019 пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.