Басков: принято решение омолодить состав минского "Динамо"





Уже подписаны долгосрочные контракты с десятком хоккеистов в возрасте 19-22 лет. "Динамо" ищет и других талантливых молодых игроков, идут переговоры. Кроме них в команде будет и группа опытных хоккеистов, кто именно — станет известно в ближайшее время.





"Я уверен, что новое поколение белорусских игроков способно вывести наш хоккей на новый уровень", — заявил Дмитрий Басков.





Недавно минское "Динамо" неудачно выступило на Кубке Салея в Орше: в полуфинале уступило собственному фарм-клубу, а в матче за третье место — гродненскому "Нёману". Басков подчеркивает, что команда ещё формируется. Турнир помог тренерскому штабу в изучении потенциала хоккеистов.