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Басков: принято решение омолодить состав минского "Динамо"

Гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков анонсировал кардинальные изменения стратегии его развития. "Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном итоге, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет "Динамо и сборной [Беларуси] стало бы ещё труднее добиваться поставленных целей, — цитирует слова Баскова динамовская пресс-служба. — Поэтому было принято решение омолодить состав".


Уже подписаны долгосрочные контракты с десятком хоккеистов в возрасте 19-22 лет. "Динамо" ищет и других талантливых молодых игроков, идут переговоры. Кроме них в команде будет и группа опытных хоккеистов, кто именно — станет известно в ближайшее время.

"Я уверен, что новое поколение белорусских игроков способно вывести наш хоккей на новый уровень", — заявил Дмитрий Басков.

Недавно минское "Динамо" неудачно выступило на Кубке Салея в Орше: в полуфинале уступило собственному фарм-клубу, а в матче за третье место — гродненскому "Нёману". Басков подчеркивает, что команда ещё формируется. Турнир помог тренерскому штабу в изучении потенциала хоккеистов.
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