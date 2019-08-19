



Как стало известно TUT.BY , также «Динамо» несколько изменит клубные цвета. Зубр при этом останется символом команды.





Разработкой нового логотипа и формы будет заниматься российская Queberten, которая стала автором ребрендинга клубов чемпионата Беларуси, а также занималась новым дизайном для клубов КХЛ «Амур» и «Адмирал».





Нынешний логотип с незначительными изменениями существует с 2010 года, когда вокруг головы зубра появилась надпись «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».









Что касается формы, то она в последний раз менялась в 2016 году, как раз тогда, когда сменился шрифт надписи на логотипе.







