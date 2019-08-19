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Масштабный ребрендинг: минское "Динамо" сменит лого, форму и клубные цвета

Минское «Динамо» начнет очередной сезон КХЛ с новым логотипом и формой. Команду ожидает самый масштабный ребрендинг в ее истории.


Как стало известно TUT.BY, также «Динамо» несколько изменит клубные цвета. Зубр при этом останется символом команды.

Разработкой нового логотипа и формы будет заниматься российская Queberten, которая стала автором ребрендинга клубов чемпионата Беларуси, а также занималась новым дизайном для клубов КХЛ «Амур» и «Адмирал».

Нынешний логотип с незначительными изменениями существует с 2010 года, когда вокруг головы зубра появилась надпись «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».


Что касается формы, то она в последний раз менялась в 2016 году, как раз тогда, когда сменился шрифт надписи на логотипе.
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