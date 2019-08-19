Масштабный ребрендинг: минское "Динамо" сменит лого, форму и клубные цвета
Минское «Динамо» начнет очередной сезон КХЛ с новым логотипом и формой. Команду ожидает самый масштабный ребрендинг в ее истории.
Как стало известно TUT.BY, также «Динамо» несколько изменит клубные цвета. Зубр при этом останется символом команды.
Разработкой нового логотипа и формы будет заниматься российская Queberten, которая стала автором ребрендинга клубов чемпионата Беларуси, а также занималась новым дизайном для клубов КХЛ «Амур» и «Адмирал».
Нынешний логотип с незначительными изменениями существует с 2010 года, когда вокруг головы зубра появилась надпись «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».
Что касается формы, то она в последний раз менялась в 2016 году, как раз тогда, когда сменился шрифт надписи на логотипе.
16:50 19/08/2019