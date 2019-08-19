Мартин Ягер: До встречи с Надей почти ничего не знал о Беларуси

В насыщенном графике он нашел время для TUT.BY и рассказал о знакомстве с Надей, жизни в альпийской деревне, смелой «голой» фотосессии сборной Швейцарии и планах учить русский вместе с будущим ребенком (где-то мы это уже слышали!).





«Я простой парень, который живет в деревне»

— На данный момент белорусы знают о Мартине Ягере два факта: это муж Надежды Скардино, и он снялся обнаженным в компании биатлонистов сборной Швейцарии.





— Кажется, этого вполне достаточно (смеется).





— А если серьезно, кто такой Мартин Ягер?





— Я простой парень, который вырос в маленькой швейцарской деревне с населением 400 человек. Мой дом и сейчас там. Мне намного ближе горные восхождения, чем big city life (жизнь в большом городе. — Прим. TUT.BY). Этой зимой, например, взбирались с семьей на Эльбрус. Очень круто!





— Жить в деревне, где ты лично со всеми знаком, не скучно?





— О, совсем нет! Почти вся Швейцария состоит из сотен маленьких деревушек. Все они расположены близко друг к другу и рядом с крупными городами. Но я не вижу ни одной причины для переезда в мегаполис. Мне безумно нравится спокойный уклад жизни. Помню, когда Надежда в первый раз приехала в гости, очень удивлялась, что прохожие постоянно с ней здоровались. Конечно, это не Минск с двухмиллионным населением.





— Если ты родился в альпийской деревне, есть шансы не стать лыжником?





— Ха-ха, это сложно. По сути, лыжи — наше главное зимнее развлечение. Мой папа работал детским тренером по беговым лыжам, так что мы с сестрами занимались у него с самого детства. Позже я стал профессиональным лыжником, хотя никогда не был хорош в передвижении классическим стилем. А в 2014-м решил перейти в биатлон. До сих пор хватает проблем со стрельбой, но работаю над этим.





— Тем более у тебя дома — один из лучших снайперов мирового биатлона.





— Это правда. Надя очень помогает мне в тренировочном процессе. Неслучайно мой лучший результат на Кубке мира случился как раз в прошлом году — 14-е место.









«Обратил внимание на Надю еще в Сочи. Там был очень красивый подиум: Скардино, Домрачева и Гаспарин»

— Вы лично познакомились с Надей на дискотеке в Пхенчхане. Ты вообще тусовщик?





— Нет. Еще пару лет назад любил выбраться с друзьями в соседнюю деревню на вечеринку, но сейчас это случается крайне редко.





— Но ты знал спортсменку Надежду Скардино и до Игр в Корее?





— Кажется, впервые я обратил на нее внимание еще в Сочи. Тогда в индивидуальной гонке был очень красивый подиум: Надя, Дарья Домрачева и швейцарка Селина Гаспарин.





Но лично мы познакомились с Надеждой только в Пхенчхане. После завершения соревнований они с подругой приехали на дискотеку. Там же отдыхали и мы с приятелями. Разговорились, немного потанцевали, а через день было уже закрытие Игр. В следующий раз встретились с Надей в Тюмени и с тех пор уже не прекращали поддерживать связь.





— Беларусь очень отличается от Швейцарии?





— Я прилетел в Минск всего в четвертый раз. Скажу честно, до встречи с Надей почти ничего не знал о Беларуси. Так, пару имен: Домрачева, Азаренко, Кириенко… До сих пор сложно объяснить знакомым, что моя возлюбленная из Беларуси. «Откуда-откуда? Это в России?» — стандартная реакция.





— Кто-то из твоих родственников уже побывал в Минске?





— Пока нет, но родители и сестра прилетали в Санкт-Петербург, где познакомились с Надиной мамой, братьями и сестрами. Думаю, и в Минск тоже приедут. Им было бы интересно.





Например, наши пейзажи очень отличаются: Швейцария горная, а тут — сплошные равнины и лесные массивы. Говорю друзьям, что Беларусь похожа на Скандинавию. А еще рассказываю, что тут огромные города, в Европе таких почти нет. В Минске я однозначно более сосредоточен за рулем: все-таки в Швейцарии большой город — это 500 тысяч человек.





Да и люди отличаются. Например, швейцарцы, прежде чем попросить о чем-то, поинтересуются, как ваши дела, какие новости. Я бы назвал их более корректными. А вы довольно прямолинейные: сразу к делу.





С другой стороны, не могу быть до конца объективным, потому что плохо понимаю русский и иногда неправильно улавливаю суть происходящего. Свежий пример: вчера Надя болтала по телефону с подругой. Звучало это довольно жестко и агрессивно. Но, посмотрев на выражение ее лица, сразу понял: она улыбается, все окей. Просто русский язык кажется мне грубоватым.





— Ты учишь русский?





— На данный момент мои учителя — это Надя и интернет. Русский дается нелегко, но есть цель его освоить. Кстати, меня забавляет, что многие слова пришли в русский из немецкого. Бывает, Надя говорит «шлагбаум» или «бухгалтер», а я спрашиваю: «Это на каком сейчас было?»





С Надей мы общаемся на английском. Параллельно она учит немецкий. Не могу сказать, что у нас случаются недопонимания из-за языкового барьера. Если недопонимания и случаются, то язык тут ни при чем (смеется).





— Как Бьорндален, начнешь учить русский вместе с ребенком?





— Хорошая идея. Должно сработать.









«Наше обнаженное фото показали даже в политическом ток-шоу»

— Сколько лет еще планируешь оставаться в биатлоне?





— От года до трех (сейчас Мартину 31 год. — Прим. TUT.BY). Будет зависеть от моих результатов. Если продолжу попадать в топ-20, есть смысл выступать до следующей Олимпиады. Если нет, переключусь на «план Б». Есть несколько мыслей, чем заняться после завершения карьеры. Я отучился на бухгалтера и пограничника. В Швейцарии спортсмены служат в армии либо идут на пограничную службу. Я вот, как и Селина Гаспарин, пограничник. Плюс планирую окончить тренерские курсы. Так что вариантов много.





— Есть ощущение, что европейцы относятся к биатлону как к веселому приключению, а не как к каторжной работе. И ваша обнаженная фотосессия — яркое подтверждение. В чем секрет такой расслабленности?





— Я спрашивал у Нади, но из интереса спрошу еще у тебя: в Беларуси невозможно представить такую забавную выходку биатлонистов?





— Увы, нет.





— Хм. Мы действительно проще к этому относимся. Сейчас пытаюсь вспомнить, знал ли о той фотосессии главный тренер… Точно! Кажется, именно он сделал это фото.