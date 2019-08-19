



С таким вердиктом в отношении себя, вынесенным судом Лидского района, уехал на родину один из игроков ОО ПХК «Лида».





Немного предыстории. ОО ПХК «Лида» участвует в открытом чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой. Для комплектации хоккейной команды ее руководство имеет право проводить отбор игроков, как граждан Беларуси, так и иностранных граждан. Во время комплектации команды на сезон 2018-2019 годов контракт был заключен с хоккеистом 1997 года рождения из Российской Федерации. (В статье по этическим соображениям мы изменим имя молодого человека и будем называть его Николаем.)





Николай был заявлен в состав хоккейной команды «Лида» и играл в амплуа нападающего. По словам руководства команды, парень проявлял себя дисциплинированным и ответственным игроком, выполнял все поставленные тренерским штабом задачи, в коллективе команды пользовался уважением, в конфликтных ситуациях замечен не был. С такой характеристикой приглашенный хоккеист и вернулся бы к себе на родину. Но репутацию «подмочил» случай.









Часть игроков команды во время сезона, оплачивая самостоятельно, проживала в комнатах отдыха, расположенных в административном здании стадиона «Старт» по улице Качана. Некоторые же игроки предпочли снимать квартиры на время пребывания в Лиде, в жилом секторе. Среди таковых был и Николай.





Правда, буквально перед самым завершением чемпионата он съехал с квартиры: решил перевезти вещи в родной город (что и сделал), а затем на несколько дней переселился в административное здание стадиона «Старт». Вникнуть в правила проживания в гостинице молодой человек не удосужился.





И вот поздно вечером, на третьи сутки пребывания на новом месте (на часах уже было 23.45), Николай решил прогуляться по городу, а заодно заглянуть в ночной клуб «Маяк». Гостиница к тому времени уже была закрыта, но сторож без проблем выпустил постояльца. В клубе молодой человек просидел часа два, выпил два стакана джина со спрайтом и, несмотря на холод и моросящий дождь, пешком отправился обратно.





Было около трех часов ночи, когда парень оказался у ворот стадиона и обнаружил, что они закрыты на замок. Несколько раз постучал, посвистел, думая, что сторож услышит и впустит на территорию. А поскольку желаемой реакции не последовало, Николай перелез через ворота, подошел к входной двери гостиницы и забарабанил кулаком в дверь. Затем со злости ударил по ней ногой. От удара нижняя часть стеклопакета отлетела. Николай просунул в проем руку, открыл замок и оказался в тамбуре.





Ему почему-то показалось, что и вторая дверь, отделяющая его от холла, закрыта на ключ (на самом деле просто открывалась не в ту сторону). В ярости молодой человек начал трясти очередное препятствие. И тут увидел сторожа. Тот быстрым шагом из глубины холла направлялся к месту, где бушевал постоялец. Здесь он и попал под горячую руку спортсмена.





Молодой человек, ничего не говоря, ударил сторожа кулаком в лицо. У того разломались очки, а сам он не устоял на ногах и упал на спину. Николай бросился к жертве, схватил за кофту, применил силовой прием, который используется в хоккее, приподнял за свитер и потащил по полу, при этом кулак Николая еще несколько раз прикладывался к телу сторожа.





– Ты почему ворота закрыл? Люди под дождем мокнут! – со злостью кричал парень.





Сторож воспринял слова буквально (возможно, кто-то из постояльцев еще не может попасть внутрь) и, немного оправившись от «экзекуции», поспешил к воротам. За ними никого не было. Николай тоже подошел к воротам. Поискал и нашел свой бумажник, который уронил, когда перелазил на территорию. «Я буду обращаться в милицию!» – предупредил хоккеиста сторож.









По своему мнению, сторож, как и положено, выполнил инструкцию: в 23.00 входные двери в здание, а также ворота по периметру были закрыты на замки. Но на листе бумаги он предусмотрительно написал свой номер мобильного телефона, вложил в файл и прикрепил магнитами к воротам. Ведь охранник нескольких зданий, стадиона всю ночь стоять у ворот не может. Также на другом листе в файле указаны и городские номера телефонов, которые имеются на рабочем месте сторожа.





Возможно, Николай, недавно заселившись в гостиницу, ночью и вдобавок будучи в подпитии, не обратил внимания на всю эту информацию. В любом случае размахивать кулаками и таким образом «учить жизни» сторожа молодой человек был не вправе.





Это осознал, протрезвев, и сам Николай. Полностью признал свою вину в ходе следствия по уголовному делу и в ходе судебного заседания. При назначении наказания судом Лидского района учитывались характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность обвиняемого. А вот обстоятельством, отягчающим ответственность, стало то, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.