Один из лучших ипподромов России достался тренеру лошадей Кадырова

Скачки на ипподроме в Гудермесе Фото: Сергей Узаков/ТАСС





Недвижимость и земля Республиканского конноспортивного комплекса в Гудермесе к июню 2019 года были записаны на крестьянское хозяйство Сайд-Альви Шаптукаева, обнаружили « Открытые медиа ».





Сооружения — трибуна, конюшни, скаковая дорожка и т. д. — перешли хозяйству в собственность, а 52 га земли под ними — в аренду на 10 лет, свидетельствуют данные Росреестра. Шаптукаев много лет тренирует скаковых лошадей, принадлежащих главе Чечни Рамзану Кадырову. Только на российских скачках, по данным ресурса hippodrom.ru, подопечные тренера за 10 лет выиграли 127,7 млн рублей призовых. Сейчас в России у Кадырова 44 скаковые лошади, большинство из них тренирует Шаптукаев.





Владелец и тренер не раз подчеркивали, как рады сотрудничеству. Кадыров еще в 2010 году наградил Шаптукаева медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». «У него [Рамзана Кадырова] — такая энергетика! Заходит на ипподром, во двор заходит, и лошади видят его, и все они как будто заряжаются какой-то энергией. Не то что они, мы даже заряжаемся», — рассказывал Шаптукаев про своего работодателя журналистам канала «Конный мир». В июне 2016 года при поддержке «Газпрома» на канале вышел документальный фильм про Шаптукаева.





В нём тренер рассказывал и про то, что ипподром в Гудермесе построили по поручению Кадырова в рекордные сроки. Строительство велось в 2007 году на средства благотворительного фонда имени Ахмада Кадырова. Бессменный руководитель и соучредитель фонда — вдова Ахмада и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Стройка обошлась примерно в 300 млн рублей, точной цифры нет, так как «работали без сметы, проект несколько раз менялся», рассказывал «Южному репортеру» Султан Азимов, занимавший тогда пост замминистра строительства Чечни. В пересчете по среднегодовому курсу 2007 года это около $12 млн.





Получился пусть и не крупнейший в России, зато самый современный, с новейшим оборудованием и лучшими условиями для жокеев и лошадей, уверял Азимов. В Гудермесе одна из лучших скаковых дорожек в России шириной 24 метра и даже бассейн для лошадей с водой из подземных источников. Правда, трибуны маленькие, только на 500 зрителей, зато хорошо приспособлены для VIP-гостей. Рамзан Кадыров старался регулярно приезжать на ипподром вместе с сыновьями и приближенными.





Самый большой в России и один из крупнейших в Европе ипподромов находится в Казани, он занимает 91,1 га земли. Московский ипподром занимает около 40 га земли.





Хотя ипподром в Гудермесе открылся 12 лет назад, до прошлого года сведений о земле под ним и его строениях в Росреестре вообще не было, убедились «Открытые медиа». Только после того, как в марте 2018 года Шаптукаев основал и возглавил Крестьянско-фермерское хозяйство «Гудермесский ипподром», в Росреестре появилась запись о предоставлении хозяйству в аренду до апреля 2028 года 51,9 га, на которых расположен конный комплекс.









В июне 2019 года, по сведениям реестра недвижимости, «Гудермесский ипподром» оформил в собственность как минимум семь объектов: три конюшни общей площадью 3172 кв. м, трибуны в 1775 кв. м, склад для сена в 444 кв. м, двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью 159 кв. м и скаковой круг — 34 427,5 кв. м.





Ипподром в Гудермесе — теперь не единственный в Чечне. В этом году в Шали открылся еще один ипподром, построенный на деньги Фонда Кадырова, площадью 23 га, а в Грозном завершается строительство ипподрома на участке в 60 га. Он будет самым большим на Северном Кавказе, и его тоже профинансировал фонд.





В 2018 году «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что всего с 2014 по 2018 год 126 лошадей Кадырова принесли ему 98,1 млн рублей. Так, лошади Рамзана Кадырова заработали в 3,3 раза больше, чем сам глава Чеченской республики. Антикоррупционная организация отмечает, по закону Кадыров не обязан декларировать своих лошадей, но должен отражать в декларациях доход, полученный от побед на скачках, и платить НДФЛ. Сейчас, по данным hippodrom.ru, у Кадырова в России 44 скаковые лошади.