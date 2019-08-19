"Городея" впервые в истории забила три мяча минскому "Динамо"
«Городея» в рамках 18-о тура у себя дома одолела минское «Динамо» – 3:1.
«Сахарники» впервые в истории забили три мяча в ворота «бело-голубых». Ранее команды провели 8 матчей, в которых «Городея» дважды побеждала, одна игра заканчивалась вничью и пять раз сильнее было минское «Динамо».
Отметим, что команда Олега Радушко занимает седьмое место в чемпионате. Подопечные Сергея Гуренко располагаются на пятой строчке.
Источник: tribuna.com
10:18 19/08/2019