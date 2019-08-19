«Сахарники» впервые в истории забили три мяча в ворота «бело-голубых». Ранее команды провели 8 матчей, в которых «Городея» дважды побеждала, одна игра заканчивалась вничью и пять раз сильнее было минское «Динамо».





Отметим, что команда Олега Радушко занимает седьмое место в чемпионате. Подопечные Сергея Гуренко располагаются на пятой строчке.