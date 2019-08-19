Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Городея" впервые в истории забила три мяча минскому "Динамо"

«Городея» в рамках 18-о тура у себя дома одолела минское «Динамо» – 3:1.

«Сахарники» впервые в истории забили три мяча в ворота «бело-голубых». Ранее команды провели 8 матчей, в которых «Городея» дважды побеждала, одна игра заканчивалась вничью и пять раз сильнее было минское «Динамо».

Отметим, что команда Олега Радушко занимает седьмое место в чемпионате. Подопечные Сергея Гуренко располагаются на пятой строчке.  
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё