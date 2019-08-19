Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр через 15-20 лет

"Может быть не через 5-10 лет, а через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. Таково мое мнение", - сказал Колобков в Пятигорске (Ставропольский край) в воскресенье в ходе встречи с участниками молодежного форума "Машук-2019".





По его словам, вопрос признания киберспорта в качестве официального вида, пока является дискуссионным как в России, так и в других странах.





"Полноценным видом спорта, который уже сформировался, киберспорт пока сложно назвать: должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта. Вопрос признания дискуссионный не только в России, но и в мире", - пояснил министр.





Он также отметил, что перспективы у этого вида спорта "огромные".