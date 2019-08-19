Брутальненько: ХК «Брест» обзавелся новым логотипом и формой

Новые логотипы всех команд Париматч-Экстралиги презентовали сегодня перед финалом Кубка Салея. Переделке подверглись практически все лого, но многие - у минской «Юности», солигорского «Шахтера» или гродненского «Немана» - сохранили первоначальный образ. Не переделывали и эмблему сборных команд - она представлена в форме лого всей Экстралиги. Остальные - новинки, хоть и узнаваемые, пишет "Вечерний Брест".





В логотипе «Бреста» закодировали два важных образа нашего города и региона - зубра и крепость. Холмские ворота вписали внутрь головы зубра - получилось весьма брутально. Директор клуба Сергей Сушко уже дал оценку новому логотипу:





- Мне очень нравится наш новый логотип. Все сделано здорово, лаконично и точно! Оригинально объединили два главных символа нашей области. Главное, что без слов все понятно.





Что касается новой формы, то пока во всех деталях ее не представили. Очевидно, что клуб сохранит привычные синие, белые и красные цвета. Единственное, что бросается в глаза на презентации, - это единая выдержка стиля в экипировке всех команд. Шрифты, «шашечки», расположение номеров и логотипов - разница заметна разве что на плечах. Впрочем, со временем, возможно, будут вноситься и коррективы.