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Маевский отдаст все силы, играя против своих: белорус выйдет против БАТЭ за "Астану"

Полузащитник "Астаны" Иван Маевский в эфире программы "Спорт-клуб" на телеканале ОНТпрокомментировал предстоящий матч с БАТЭ в Лиге Европы.


- Со многими ребятами мы играем за сборную Беларуси. Будет интересно сыграть против них на футбольном поле. Особых чувств по этому поводу не испытываю — это нормальная ситуация. Буду отдавать все силы за "Астану". Шансы в нашем противостоянии 50 на 50. Команды во многом схожи: лидеры своих чемпионатов с большим еврокубковым опытом. Победит команда, которая совершит меньше ошибок. Надеюсь, сильнейшими окажемся мы.
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