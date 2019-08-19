



- Со многими ребятами мы играем за сборную Беларуси. Будет интересно сыграть против них на футбольном поле. Особых чувств по этому поводу не испытываю — это нормальная ситуация. Буду отдавать все силы за "Астану". Шансы в нашем противостоянии 50 на 50. Команды во многом схожи: лидеры своих чемпионатов с большим еврокубковым опытом. Победит команда, которая совершит меньше ошибок. Надеюсь, сильнейшими окажемся мы.



