"Мне жалко этих тренеров, честно сказать, они пытаются, работают, но не с кем. Так ведь не может быть, что четвертое место занимает минское "Динамо". Это неправильно", - отметил Захаров в эфире программы "Спорт-клуб".





По мнению тренера минской "Юности", проигрыш "Динамо" показал все проблемы белорусского хоккея. Вместе с тем он считает, что "Динамо" остается брендом страны и здесь есть над чем работать.





Минский хоккейный клуб "Динамо" проиграл гродненскому "Неману" в матче за третье место в Кубке Салея, встреча между командами состоялась в воскресенье 18 августа в ледовом дворце в Орше. Кубок Салея достался столичной "Юности", которой руководит Захаров.



