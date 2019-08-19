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Михаил Захаров о проигрыше минского "Динамо": система хоккея развалена

Дело не в минском "Динамо", хоккейной системы не было, она развалена, так прокомментировал главный тренер "Юности" Михаил Захаров в эфире телеканала ОНТ итоги выступления столичного клуба в Кубке Салея.

"Мне жалко этих тренеров, честно сказать, они пытаются, работают, но не с кем. Так ведь не может быть, что четвертое место занимает минское "Динамо". Это неправильно", - отметил Захаров в эфире программы "Спорт-клуб".

По мнению тренера минской "Юности", проигрыш "Динамо" показал все проблемы белорусского хоккея. Вместе с тем он считает, что "Динамо" остается брендом страны и здесь есть над чем работать.

Минский хоккейный клуб "Динамо" проиграл гродненскому "Неману" в матче за третье место в Кубке Салея, встреча между командами состоялась в воскресенье 18 августа в ледовом дворце в Орше. Кубок Салея достался столичной "Юности", которой руководит Захаров.
Sputnik
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