Вот так выглядит расклад по сезонам.





В 2015-м больше всего пострадала вторая лига, хотя в то время она в соображениях логистики была разделена на две зоны. Еще перед сезоном снялись "Ждановичи", а сам чемпионат стал последним сразу для шести команд: "Приозерье" (Верхнедвинск), "Жлобин", "Колос-Мелиоратор-Дружба" (Городище), "Крутогорье" (Дзержинск), "Спартак" (Шклов), "Феникс" (Минск). Плюс на сезон приостановила участие в чемпионате Беларуси "Узда", однако в 2017-м вновь ввязалась в борьбу.





Закончили свое существование еще три клуба из подвала первой лиги — "Речица-2014", "Береза-2010", "Кобрин".





В 2016 году исчезло еще три клуба из второй лиги, которая вновь перешла на "гладкий" формат, — "Вертикаль" (Калинковичи), "Торпедо" (Могилев), "Днепр" (Рогачев).





Столько же не стало после сезона-2017: "Любань", "Сборная ТФ" (Гомель), СДЮШОР-8 (Гомель).





2018 год прошел относительно спокойно — с карты исчез лишь один клуб, гомельский "Бумпром". Правда, по-хорошему, стоит добавить сюда и могилевский "Днепр", вылетевший в первую лигу, после чего под его маской и названием "Дняпро" в элите обосновался переехавший в Могилев столичный "Луч".





Наконец, уже посреди сезона-2019 снялись с дистанции второлиговый житковичский ЮАС, и столичное "Торпедо" из высшей лиги.





Что их объединяет? Ответ на поверхности. Запал некоторых угас столь же быстро, как и возник, и они стали командами-однодневками. Другие барахтались на (полу)профессиональном уровне в течение нескольких сезонов. Иные жили гораздо дольше. Однако итог у всех был один — заканчивались деньги. Либо у инвесторов-энтузиастов, как тот же Михаил Мироненков, убедившихся, что выгоды от вложений в белорусский футбол нет и не будет. Либо у гор- или райисполкомов, отказывавшихся тянуть местную футбольную команду. Так умер футбол в Жлобине, в Кобрине, в Березе, в Шклове, в Калинковичах, где до сих пор не появилось команды, которая способна была бы выйти на республиканский масштаб.









Больше всего исчезнувших клубов — из Гомельской области, одного из самых проблемных регионов страны в плане футбола. В какой-то момент огромные проблемы испытывали не только клубы из районных центров региона, но и главные команды — "Гомель" и "Славия". Правда, ситуация налаживается — "рыси" и " фтяники" вернулись в высшую лигу, а "Спутник" возродил футбол в Речице и неплохо выступает во втором по счету дивизионе.





И самое парадоксальное в этой ситуации — распределение команд по дивизионам. Пирамида белорусского футбола все еще не может стать пирамидой. После смерти ЮАСа и минского "Торпедо" в каждой из трех лиг сложилась неадекватная ситуация — там выступает нечетное количество команд, по 15. Хотя случались времена, когда она вовсе была перевернута с ног на голову: 13 команд во второй лиге, 14 — в первой, 16 — в высшей.





К чему мы это? К тому, что, может быть, настало время снова поговорить о формуле нашего чемпионата...



