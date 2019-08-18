Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На Кубке Салея в Орше динамовец Феоктистов так праздновал гол, что разбил заградительное стекло

В хоккейном матче за третье место на Кубке Салея в Орше произошел курьезный момент, который на 15 минут прерывал игру команд, сообщает pressball.by.


В начале третьего периода форвард минского «Динамо» Никита Феоктистов сравнял счет в матче с «Неманом» (2:2) и отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала — соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки.


К счастью, никто не пострадал. Но работникам арены в Орше понадобилось 15 минут, чтобы заменить стекло.

Динамовцы снова проиграли. Матч завершился победой «Немана» — 2:3.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё