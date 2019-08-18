В начале третьего периода форвард минского «Динамо» Никита Феоктистов сравнял счет в матче с «Неманом» (2:2) и отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала — соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки.