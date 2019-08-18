На Кубке Салея в Орше динамовец Феоктистов так праздновал гол, что разбил заградительное стекло
В хоккейном матче за третье место на Кубке Салея в Орше произошел курьезный момент, который на 15 минут прерывал игру команд, сообщает pressball.by.
В начале третьего периода форвард минского «Динамо» Никита Феоктистов сравнял счет в матче с «Неманом» (2:2) и отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала — соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки.
К счастью, никто не пострадал. Но работникам арены в Орше понадобилось 15 минут, чтобы заменить стекло.
Динамовцы снова проиграли. Матч завершился победой «Немана» — 2:3.
20:03 18/08/2019