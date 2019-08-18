В Италии умер знаменитый чемпион

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, который сумел выиграть все три многодневные гонки Гранд Тура — "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании".

Всего таких гонщиков на данный момент семеро, также такого достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор, итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум. Джимонди один раз выигрывал "Тур де Франс" (в 1965 году), причем он сделал это в год своего дебюта в профессионалах, "Джиро д'Италия" он выигрывал трижды (1967, 1969, 1976), "Вуэльту Испании" — один раз (1968).





Также Джимонди становился победителем чемпионата мира по шоссейным велогонкам 1973 года в групповой гонке.