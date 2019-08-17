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Еще 7 русских тяжелоатлетов отстранены из-за допинговой истории. Дальше возьмутся за другие виды

Россию ждут тяжелые месяцы.

На этой неделе начались массовые дисквалификации тяжелоатлетов на основе данных из Московской лаборатории. И если кто-то думал, что на пяти спортсменах дело в этом виде спорта остановится, то нет.На этой неделе начались массовые дисквалификации тяжелоатлетов на основе данных из Московской лаборатории. И если кто-то думал, что на пяти спортсменах дело в этом виде спорта остановится, то нет.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила об отстранении еще семерых россиян. И тут тоже сплошь призеры разного уровня соревнований. Самой титулованной среди отстраненных является Надежда Евстюхина — трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократный призер этих же турниров.


Дмитрий Лапиков — двукратный серебряный призер чемпионатов мира и бронзовый призер чемпионата Европы.


Чингиз Могушков — серебряный призер чемпионата Европы.


Адам Малигов — чемпион Европы и серебряный призер европейского первенства.


Магомед Абуев — бронзовый призер Универсиады 2013 года в Казани.


Максим Шейко — серебряный призер чемпионатов Европы 2012 и 2013 годов.


А еще Юлия Коновалова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы. Интересно, что Евстюхина и Лапиков уже имели дело с дисквалификацией. После перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 в Пекине результаты спортсменов аннулировали. Ребят лишили бронзовых медалей в своих весовых категориях.

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов после новой волны отстранений перестал быть уверенным в том, что на этом все закончится.

«Никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят, нет. Понятия не имею, что было в 2012, 2013 и 2014 годах, отношения к подготовке спортсменов не имел, не руководил федерацией.

Это «подарки» из прошлого, от предыдущих руководителей федераций. В какой-то степени сюрприз. Мы узнаем о решениях IWF из писем чуть раньше, чем это становится известно всем.

Идет оповещение со стороны IWF, в письмах есть дата, до которой можно подать апелляции. Юристы этим вопросом занимаются», — рассказал Агапитов в интервью «Р-Спорт».
Источник: sport24.ru
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