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Еще одно фиаско минского «Динамо». На этот раз команда проиграла гродненскому «Неману»

Минское «Динамо» провально выступило на Кубке Салея. После проигрыша одноклубникам из Молодечно (2:4) «зубры» были биты в матче за третье место и гродненским «Неманом» (2:3 ОТ).

Счет в матче на 16-й минуте открыл Евгений Ковыршин, на что во втором периоде гродненцы ответили сразу двумя голами. Отличились Артем Кислый и Роман Малиновский.

Гол Никиты Феоктистова позволил «зубрам» перевести игру в овертайм, но добиться победы там не удалось. Победную шайбу забросил форвард «Немана» Сергей Малявко, с которым неделю назад минское «Динамо» разорвало контракт.

«Динамо»: Энрот (Толопило); Граньяни — Еременко, Павлович — Шор — Паре; Денисов — Эллиотт, Грецкий — Китаров (К) — Павленко; Готовец — Дюков, Дроздов — Ковыршин — А. Степанов; Евенко — Достанко, А. Костицын — Терещенко — Феоктистов.

«Неман»: Трус (Городецкий); Е. Степанов — Гришанов, С. Малявко — Сусло — А. Малявко; Шишков — Бадун, Ревенко — Туркин (К) — Хильтунен; Хоромандо — Владимиров, Малиновский — Ремезов — Кислый; Варивончик — Савинов — Ажгирей; Божко, Елисеенко.

Это пятое подряд поражение минчан, которые ранее уступили нижегородскому «Торпедо», московскому «Динамо», ташкентскому «Хумо» и молодечненскому «Динамо».

В финале сыграют «Юность» и «Динамо» из Молодечно.
Источник: SPORT.TUT.BY
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