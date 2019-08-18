Счет в матче на 16-й минуте открыл Евгений Ковыршин, на что во втором периоде гродненцы ответили сразу двумя голами. Отличились Артем Кислый и Роман Малиновский.





Гол Никиты Феоктистова позволил «зубрам» перевести игру в овертайм, но добиться победы там не удалось. Победную шайбу забросил форвард «Немана» Сергей Малявко, с которым неделю назад минское «Динамо» разорвало контракт.





«Динамо»: Энрот (Толопило); Граньяни — Еременко, Павлович — Шор — Паре; Денисов — Эллиотт, Грецкий — Китаров (К) — Павленко; Готовец — Дюков, Дроздов — Ковыршин — А. Степанов; Евенко — Достанко, А. Костицын — Терещенко — Феоктистов.





«Неман»: Трус (Городецкий); Е. Степанов — Гришанов, С. Малявко — Сусло — А. Малявко; Шишков — Бадун, Ревенко — Туркин (К) — Хильтунен; Хоромандо — Владимиров, Малиновский — Ремезов — Кислый; Варивончик — Савинов — Ажгирей; Божко, Елисеенко.





Это пятое подряд поражение минчан, которые ранее уступили нижегородскому «Торпедо», московскому «Динамо», ташкентскому «Хумо» и молодечненскому «Динамо».





В финале сыграют «Юность» и «Динамо» из Молодечно.