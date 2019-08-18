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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в Евролиге

Это уже вторая победа нашей команды на этапе Евролиги в итальянской Катании.
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В своем втором матче белорусы обыграли команду Германии со счетом 3:2.

На старте турнира белорусские футболисты победили французов — 4:1.

18 августа соперником сборной страны будет команда Италии, которая в первом туре победила Германию 5:4, а затем Францию — 6:3. Суперфинал, в котором выступят 8 лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.
По инф. Белта, фото beachsoccer.ru
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