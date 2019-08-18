Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил прямую красную карточку в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
На 56-й минуте хорватский хавбек попытался отобрать мяч у игрока «Сельты» Дениса Суареса, но попал ему по ноге. Судья остановил матч и после просмотра видеоповтора удалил Модрича с поля.
Как сообщает Opta Sports, Модрич получил первую красную карточку в чемпионате Испании и лишь вторую в качестве игрока «Реала». Ранее Модрича удаляли с поля в матче за Суперкубок Испании против «Атлетико» в августе 2014-го, но тогда хорват получил две желтые карточки.
Таким образом, Модрич впервые получил прямую красную карточку за 16-летнюю карьеру.
10:27 18/08/2019