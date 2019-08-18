«Астана» по всем компонентам, начиная от материальной базы и заканчивая игроками, выше БАТЭ. Лучшие футболисты Беларуси, тот же Маевский, играют в Казахстане. То есть, если ничего сверхъестественного не произойдет, то мы должны будем проходить эту команду.





В последней игре с «Сараево» БАТЭ пришлось очень тяжело. Если мы решим все вопросы в первом домашнем матче с разницей в два мяча, то на выезде для «Астаны» все будет делом техники, потому что в последнее время в гостях она смотрится лучше. Сейчас на посту первого руководителя клуба находится наш казахстанский человек Михаил Гурман, и, я думаю, это благоприятно сказывается на делах команды. Роман Григорчук, в свою очередь, уже тоже полностью обрел себя, поэтому, исходя из всего этого, я даю, 80-100% на то, что «Астана» будет играть в группе Лиги Европы», – сказал Ержанов.





Первый матч «Астана» – БАТЭ пройдет 22 августа.



