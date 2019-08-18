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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж

Ее избранником стал швейцарский биатлонист Мартин Ягер.


Свадьба прошла в субботу в Минске.

Надежда и Мартин познакомилась во время Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Пара ждет ребенка.

Первенец должен появиться на свет в октябре-ноябре.
 
Ягер приехал в Беларусь в том числе и для участия в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет на следующей неделе в Раубичах.

Ранее Надежда — олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете — заявила, что приостанавливает карьеру.
NN.by
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