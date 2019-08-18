Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж
Ее избранником стал швейцарский биатлонист Мартин Ягер.
Свадьба прошла в субботу в Минске.
Надежда и Мартин познакомилась во время Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Пара ждет ребенка.
Первенец должен появиться на свет в октябре-ноябре.
Ягер приехал в Беларусь в том числе и для участия в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет на следующей неделе в Раубичах.
Ранее Надежда — олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете — заявила, что приостанавливает карьеру.
08:52 18/08/2019