Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж





Свадьба прошла в субботу в Минске.





Надежда и Мартин познакомилась во время Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Пара ждет ребенка.





Первенец должен появиться на свет в октябре-ноябре.

Ягер приехал в Беларусь в том числе и для участия в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет на следующей неделе в Раубичах.





Ранее Надежда — олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете — заявила, что приостанавливает карьеру.



