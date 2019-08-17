



Александр появился на поле за шесть минут до конца основного времени, заменив Сергея Макарова. Гродненские болельщики встретили его аплодисментами. До этого Глеб выходил на поле 24 апреля, проведя 18 минут за БАТЭ в игре с «Минском». А матч закончился со счетом 1:1.





Положение команд: Динамо Брест — 42 (17 игр), БАТЭ — 40 (16), Шахтер — 34 (15), Ислочь — 32 (18), Динамо Минск — 31 (16)







