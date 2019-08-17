Дебют Александра Глеба за «Ислочь» — ему дали шесть минут в матче с «Неманом»
В пятницу произошло историческое событие для «Ислочи». За команду Виталия Жуковского дебютировал экс-игрок сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб.
Александр появился на поле за шесть минут до конца основного времени, заменив Сергея Макарова. Гродненские болельщики встретили его аплодисментами. До этого Глеб выходил на поле 24 апреля, проведя 18 минут за БАТЭ в игре с «Минском». А матч закончился со счетом 1:1.
Положение команд: Динамо Брест — 42 (17 игр), БАТЭ — 40 (16), Шахтер — 34 (15), Ислочь — 32 (18), Динамо Минск — 31 (16)
19:19 17/08/2019