В Украине задержали 23-летнего бойца ММА Руслана Хажмурзаева, который обронил сумку с документами при нападении на нефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя. 16 августа политика обрызгали слезоточивым газом и облили неизвестной жидкостью двое молодых людей «чеченской внешности». Они приехали на автомобиле Opel с девушкой за рулем. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).





Чеченец Хажмурзаев имеет гражданство РФ и вид на жительство в Украине, которую представляет на боях, а также входит в всеукраинское патриотическое движение «Достоинство нации» и междунарожную организацию World Warriors Fighting Championship (WWFC), которая проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис находится в Киеве.









По мнению Куприя, нападение заказали главный военный прокурор Анатолий Матиос и глава WWFC и «Достоинства нации» Владимир Тесля. Накануне Высший земельный суд Вены освободил Теслю из-под ареста. Его задержали в январе. Куприй обвинял Теслю в рейдерстве и причастности к похищению людей, в том числе бывшего депутата Александра Шепелева.





Шепелева в Украине обвинили в заказе нескольких убийств и хищении средств «Родовид Банка». Летом 2014 года экс-нардеп сбежал в Россию. В августе 2016 года против Шепелева возбудили уголовное дело о госизмене. 8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева и нашли у него удостоверение, выданное министерством госбезопасности ДНР на имя подполковника Боруха Николая Владимировича, пишет «Укринформ».



