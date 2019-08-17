Все ледовые дворцы на момент свёртывания программы или достроили, или даже не начали строить. Все, кроме одного. Исключение, которое красноречиво символизирует крах отечественной программы поддержки хоккея, находится в Жлобине.





Местный «ледовик» не могут достроить уже почти 10 лет. На момент, когда площадку покинул последний строитель, арена была готова примерно напаловину. Кое-где даже успели сделать облицовку и поставить окна, которые теперь понемногу разбивают хулиганы.





В 76-тысячном Жлобине уже есть одна ледовая арена — она принадлежит команде «Металлург» и вмещает 2 тысячи зрителей. Местные спортивные функционеры говорят, что вторая хоккейная коробка городу не помешала бы.









«Арена "Металлурга" загружена на 90-95%. "Мёртвое время" практически отсутствует. Оно может быть, когда команды на выездах, а так постоянно лёд расписан. Вторая арена не помешала бы, — сказал Еврорадио директор Центра олимпийского резерва Жлобина Алексей Скурковский. — В чём причины недостроя, лучше с заказчиком поговорить. Скорее всего — источник финансирования...»





Пока в районе не могут найти денег, единственный недостроенный ледовый дворец в Беларуси разваливается, несмотря на то, что хоккей продолжает оставаться в стране спортом № 1.

Будут деньги — будет дворец

Строить площадку начали в 2010 году. Вскоре работы заморозили. Сегодня разговаривать про спортивный долгострой чиновники не хотят: «Это не телефонный разговор», «Здесь никакого секрета, но телефон не совсем для таких целей», «Мы к этому объекту фактически не имеем отношения». Нас перенаправляют в Гомельский облисполком.





«Будем достраивать этот ледовый дворец. Я не могу вам ничего говорить без разрешения, тем более по телефону», — коротко ответила Еврорадио главный специалист спорта и туризма Гомельского облисполкома Любовь Зуйкова. Когда появятся деньги, чтобы возобновить строительство, там не знают.





Еврорадио спросило про спортивный долгострой у подрядчика —Гомельского областного УКС [управление капитального строительства. — Еврорадио]. Там ответили коротко: без денег строительства дворца не будет.





«Выделяются деньги — продолжается строительство, — отвечает про недостроенный ледовик подрядчик. — Мы подчинённая организацыя, как и другие. Всё зависит от инвестора [Гомельский облисполком. — Еврорадио]. Этот вопрос не к УКС... Будут деньги — будет продолжение строительства».





Ещё один ледовый дворец остановился на уровне фундамента

Пока Еврорадио готовил этот материал, прислали снимки ещё одного ледового дворца. Готовиться к его строительству начали в Светлогорске Гомельской области. Территорию, где должен был появиться каток, обнесли бетонным забором. Там выкопали котлован и успели начать закладываць фундамент. Но и эта стройка оказалась замороженной, и сегодня территория, где должны были играть в хоккей, зарастает ёлочками и берёзками.



