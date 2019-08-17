Первый тайм хорошо вышли, сыграли агрессивно. Много моментов создали, но не завершили. Такие моменты все-таки надо реализовывать. Во втором тайме мы больше старались нагнетать, у Гродно было два чистейших момента, у нас также, пишет Прессбол. Исход решил, конечно, эпизод, когда Комаровский не забил "один в ноль". Такие моменты надо доводить до конца. Гродно сложно после 6:0 включаться, у них много новых людей, они несыгранные. Мы на это рассчитывали, хотели сработать агрессивно.

Свои моменты надо было решать, и было бы чуть легче, но там-то ребята опытные — расставились, успокоились и местами играли даже поинтереснее нас, дали мы им подышать. К концу игры "Неман" хотел отыграться, и были своеобразные качели на поле. Статистика такая продолжается. Это штука серьезная, но когда Шимусик нас судит, в нашу сторону всегда назначается пенальти. Внятного ответа от арбитра за что был пенальти я так и не получил. Был — значит был, арбитру, наверное, виднее. Неплохая игра в целом с хорошей командой. Мы тут бывало и центр поля не могли перейти. Хотелось бы три очка, но как есть, так есть, настолько наиграли.





Фото: "Ислочь".



