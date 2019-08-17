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Прохоров продал Бруклин Нетс за рекордную сумму в спорте

Российский известный бизнесмен и политик Михаил Прохоров продал оставшуюся часть акций своего клуба НБА Бруклин Нетс китайскому предпринимателю Джозефу Цаю, утверждается на официальном сайте Нетс.

Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии.

В 2018 году соучредитель и вице-президент Alibaba Group купил 49 процентов акций нью-йоркского баскетбольного клуба за 1 млрд долларов, а в августе нынешнего года он приобрел оставшуюся часть  за 1,35 миллиарда согласно заключенному при прошлогодней покупке договору.


В общей сложности, клуб обошелся Цао в 2,35 мард долларов, что стало самой рекордной сделкой в истории спортивной индустрии. Прошлый рекорд принадлежал Дэвиду Тепперу, который купил команду НФЛ Каролина и Тильману Фертитте, выкупившему Хьстон Рокетс.

Отметим, что Михаил Прохоров приобрел в 2009 году 80% акций Нетс за 223 млн долларов, пишет korrespondent.net

Напомним, что Нетс попали в список самых дорогих клубов по версии знаменитого журнала Forbes.
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