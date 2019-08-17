Прохоров продал Бруклин Нетс за рекордную сумму в спорте

Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии.





В 2018 году соучредитель и вице-президент Alibaba Group купил 49 процентов акций нью-йоркского баскетбольного клуба за 1 млрд долларов, а в августе нынешнего года он приобрел оставшуюся часть за 1,35 миллиарда согласно заключенному при прошлогодней покупке договору.









В общей сложности, клуб обошелся Цао в 2,35 мард долларов, что стало самой рекордной сделкой в истории спортивной индустрии. Прошлый рекорд принадлежал Дэвиду Тепперу, который купил команду НФЛ Каролина и Тильману Фертитте, выкупившему Хьстон Рокетс.





Отметим, что Михаил Прохоров приобрел в 2009 году 80% акций Нетс за 223 млн долларов, пишет korrespondent.net





Напомним, что Нетс попали в список самых дорогих клубов по версии знаменитого журнала Forbes.



