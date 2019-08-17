Экс-вратарь сборной Беларуси снова в обороне. Дело не в деньгах

Виталий Коваль уже три года не стоял на коньках.





В полуфинале Кубка Салея соперником молодечненцев станет минское «Динамо». И если бы матч проходил на 15-тысячном стадионе, то этот шаг вполне можно было расценить как рекламный трюк. Но «финал четырех» принимает арена в Орше с трибунами на три с половиной тысячи мест. Да и в чемпионате страны домашние встречи команда проводит в Молодечно во дворце, рассчитанном на две тысячи зрителей.

Неужели 39-летний вратарь просто почувствовал в себе силы?

Интригу еще сильнее закрутил главный тренер «Динамо-Молодечно». Исходя из слов Дмитрия Кравченко во время вчерашней пресс-конференции, можно предположить, что такой поворот событий застал его врасплох.





– Вопрос в том, что он [Коваль] от этого приобретет и для чего это нужно? У нас есть небольшая проблема с основным вратарем, это правда, так что ситуация в процессе решения, – напустил тумана Кравченко.









Дмитрий Мельник не стал увязывать камбэк Коваля с тем, что в команде обострилась проблема с вратарями, Однако начальник «Динамо-Молодечно»не стал увязывать камбэк Коваля с тем, что в команде обострилась проблема с вратарями, пишет Трибуна.





– Ну, возможно, тренер не захотел раскрывать все карты, – пояснил Мельник.





И напомнил, что в сезоне-2014/15 у «Динамо-Молодечно» уже имелся подобный опыт с Сергеем Шабановым. Вратарь к тому моменту тоже завершил карьеру, а лет ему было еще больше (41), чем теперь Ковалю. Тем не менее, Шабанов провел тогда четыре матча и все выиграл, причем два из них провел «на ноль».





– Вы что, думаете, если Коваль выйдет, к примеру, против «Лиды», то не сможет сыграть? Сможет! Что за проблема? – удивлялся Дмитрий Мельник, заверяя, что с начала предсезонки Коваль, пришедший в июле в «Динамо» в качестве тренера вратарей, постоянно тренировался.





В четверг в разговоре с Hockey.by Коваль подтвердил, что возвращается.





– Сейчас нахожусь в прекрасной форме. От клуба поступило хорошее предложение – и финансовые условия очень заманчивые. Решил, что мне пора делом помочь команде. Готов выходить на лед хоть завтра. Но пока тренеры не решили, кто начнет в воротах полуфинальный матч с минским «Динамо». Это будет известно позже, – заявил вратарь.





По словам Коваля, «Динамо-Молодечно» ставит максимальные цели в Кубке Салея. Решение о выступлении в чемпионате Беларуси Виталий обещал принять в зависимости от успешности игры в Кубке Салея.

Неужели Виталий Коваль действительно не наигрался?

Коваль завершил выступления в 2016-м, проведя заключительный сезон в российском «Нефтехимике» и шведском «Вестеросе», где сыграл всего по четыре поединка. Но на ЧМ-2016 в Санкт-Петербурге был первым номером. В пяти матчах он пропускал в среднем по 2,72 шайбы и отразил 88,55% бросков.





Летом 2016-го Виталий Коваль начал готовиться к сезону вместе с «Юностью», но через несколько дней расторг соглашение.





– Решение окончательное и бесповоротное. Для себя я его принял. Все. Хватит. <…> Подрастают нормальные вратари, которые могут выстрелить. Незаменимых людей не бывает. И я уж точно не из этой когорты. Мой уход точно никто не заметит, – сказал на прощание лучший хоккеист Беларуси-2012.









С тех пор Виталий всего несколько раз сыграл за команду президента и порой ездил на вратарские кэмпы. И долгое время даже не появлялся на «Минск-Арене».





На «гражданке» Коваля завертела насыщенная жизнь. Развод с женой Юлией после 19 лет в браке и бурный роман с Анжеликой – бывшей супругой Андрея Мезина. Начало политической карьеры в Либерально-демократической партии Беларуси, где спортсмен занял пост советника председателя ЛДП, участие в выборах в местные советы депутатов.





И все же спустя два года Виталий Коваль вернулся в хоккей. Работал в ФХБ в отделе по развитию детско-юношеского хоккея, где взял на себя вратарское направление. Входил в тренерский штаб минского «Динамо» и молодежной сборной Беларуси. А минувшей весной в Нур-Султане помогал Андрею Сидоренко возвращать национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира.

Этим летом штаб минского «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт, который взял себе в помощники Михаила Грабовского и Андрея Мезина. А Коваль в июле стал тренером вратарей в другом «Динамо» – молодечненском.

Как сейчас обстоят дела с голкиперами в Молодечно?

На групповой стадии Кубка Салея за «Динамо-Молодечно» играли два вратаря. 29-летний белорус Виталий Белинский в команде уже третий сезон кряду, а 21-летний россиянин Алексей Иванов этим летом перебрался сюда из питерской команды «СКА-Варяги», выступающей в МХЛ. На счету белоруса в нынешнем розыгрыше два кубковых поединка, россиянина – четыре.





В последних матчах ворота защищал Иванов – в том числе в поединке против «Шахтера», победа в котором помогла динамовцам пробиться в «финал четырех». В этой игре россиянин отразил 24 броска и нейтрализовал три послематчевых буллита. Всего в четырех кубковых матчах он пропустил лишь три шайбы.





Это все, что известно из открытых источников.

Что говорит Коваль теперь («Я – тренер! Тренер я!»)?

Чтобы узнать больше, мы обратились к Виталию Ковалю. Тем более имелись и уточняющие вопросы по возобновлению им карьеры. В пятницу у Виталия настроение было более серьезным, чем накануне.





– Так-так-так, ребята! Про чувство юмора вы слышали? Или про критическое мышление? Посмотрите в наш ростер и сделайте выводы. Я – тренер! Тренер я!





- Значит, про возобновление карьеры – это была шутка?





– Это не шутка, просто команда попала в такую экстремальную ситуацию, когда выбора нет.





- Какие-то проблемы с вратарями? Они нездоровы?





– Простите, это внутренняя кухня нашей команды. Просто пришли вот к такому решению, чтобы подстраховать команду. Полевого игрока одевать во вратарскую форму не очень хотелось бы.





- Возможен ли вариант, что в ходе сезона вы будете играющим тренером?





– Надеюсь, такой необходимости не возникнет. Но подстраховать команду всегда готов. Все для победы!





- До прихода этим летом в Молодечно вы с кем тренировались?





– Просто спортом занимался. Я три года на коньках практически не стоял! А с «Динамо-Молодечно» в воротах провел всего одну тренировку.





- С Либерально-демократической партией вы все еще сотрудничаете?





– Просто по-дружески общаемся. Но вообще давайте лучше про спорт разговаривать...









Примечательно, что проблемы с вратарями накрывали Молодечно и прежде. Помимо вынужденного возобновления карьеры в 41 год Сергеем Шабановым был случай минувшей весной. Тогда в серии за бронзу против «Шахтера» из-за травм Виталия Белинского и Александра Бородули в рамку пришлось становиться 18-летнему Владиславу Былинскому. Парень в большинстве тех матчей выглядел неплохо, но молодечненцам все равно немного не хватило до медалей. Теперь Былинского в Молодечно уже нет, по словам начальника команды Дмитрия Мельника, он отправился пробовать силы в Северной Америке.





«Финал четырех» Кубка Салея в субботу-воскресенье примет Орша.





17 августа в полуфиналах «Неман» сыграет с «Юностью» (начало в 15.00), а «Динамо-Молодечно» встретится с минским «Динамо» (начало в 19.00).





18 августа в 13.00 состоится игра за 3-е место, а в 17.00 пройдет финальный матч.





Фото: hcdinamo.by, IIHF.







