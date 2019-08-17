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Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА

Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.

Сообщается, что Сиасиа был признан виновным в согласии за взятки влиять на результаты футбольных матчей. Расследование в отношении нигерийского тренера велось с февраля 2019 года. Он стал одним из участников большой коррупционной схемы, раскрытой сингапурцем Уилсоном Раджем Перумалом в своей знаменитой книге «Король договорняков», рассказывающей об организации договорных матчей по всему миру, в частности, в Африке.

В итоге решение о пожизненном отстранении Сиасиа было принято судебной инстанцией независимого комитета по этике ФИФА 16 августа. С этого же дня дисквалификация Сиасиа вступает в действие. Помимо этого, нигериец оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков.

52-летний специалист стал четвертым африканцем, наказанным в рамках данного расследования. Ранее пожизненные дисквалификации получили арбитр из Того Коку Фагла и представитель Футбольной ассоциации Ботсваны Мукетси Кготлезе, а на пять лет был отстранен чиновник из Сьерра-Леоне Абу Бакарр Кабба.


Сиасиа работал с национальной сборной Нигерии в 2010-2011 годах, а также в 2016 году, когда выиграл с этой командой бронзовые медали Олимпиады в Рио. Кроме этого, он возглавлял сборные страны различных возрастов. В ноябре 2009 года в его честь был назван стадион в городе Йенагоа.

В 2015-м мать Сиасиа была похищена неизвестными, которые потребовали выкуп и после выплаты определенной суммы отпустили женщину. В июле 2019 года 76-летняя Оджеру Сиасиа снова была похищена. Связаны ли эти инциденты с коррупционной деятельностью тренера, информации нет.
Матч-ТВ
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