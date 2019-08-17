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“Барселона” без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

“Атлетик” обыграл “Барселону” в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент “Ленты.ру”.


Встреча прошла вечером в пятницу, 16 августа, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард Ариц Адурис. Капитан “Барселоны” Лионель Месси пропускал эту игру. Во втором тайме за каталонцев дебютировали два новичка: полузащитник Френки Де Йонг и нападающий Антуан Гризманн.

Этот матч стал первым в новом сезоне испанской Примеры. “Барселона” является действующим чемпионом Испании.

17 августа в борьбу за титул вступит мадридский “Реал”. Команда Зинедина Зидана сыграет на выезде против “Сельты”. Мадридский “Атлетико” игру первого тура проведет на следующий день. В соперниках у "матрасников" “Хетафе”.
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