“Барселона” без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании





Встреча прошла вечером в пятницу, 16 августа, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард Ариц Адурис. Капитан “Барселоны” Лионель Месси пропускал эту игру. Во втором тайме за каталонцев дебютировали два новичка: полузащитник Френки Де Йонг и нападающий Антуан Гризманн.





Этот матч стал первым в новом сезоне испанской Примеры. “Барселона” является действующим чемпионом Испании.





17 августа в борьбу за титул вступит мадридский “Реал”. Команда Зинедина Зидана сыграет на выезде против “Сельты”. Мадридский “Атлетико” игру первого тура проведет на следующий день. В соперниках у "матрасников" “Хетафе”.



