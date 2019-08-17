Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал Указ № 308 "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике", сообщили в пресс-службе главы государства.





Матчевая встреча по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой США состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября 2019 года.





Каждая команда будет включать 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики, пишет Интерфакс.









Указом устанавливаются: безвизовый режим для участников, организаторов матчевой встречи и иностранных туристов из благополучных в миграционном плане государств; льготы на период подготовки и проведения матчевой встречи для задействованных в мероприятии организаций; бесплатный общественном транспорте для волонтеров и участников соревнований; сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении используемых иностранных товаров.





За Белорусской федерацией легкой атлетики закрепляются исключительные права на символику матчевой встречи. Данной федерации предоставляется право выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с мероприятием.





"Принятие Указа позволит упростить процедуру въезда в страну для участников матчевой встречи и иностранных туристов, сократить расходы республиканского бюджета и привлекаемых на подготовку мероприятия из других источников средств, повысить зрительский интерес", - отметили в пресс-службе.



