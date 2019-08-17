



«Я не помню, чтобы во время матча лично я что-то сказал плохое о судействе, я наоборот в восторге от того, как сработала судейская бригада. Это был прекрасный, зрелищный матч и судейство, с которого белорусскому футболу еще надо брать пример», — отвечает Петр Качуро.





Как признается бывший игрок сборной Беларуси, за его футбольную жизнь не раз случалось, что игру судили женщины.









«Поверьте, женщина-судья — это только плюс. Что происходит на футболе, когда кипят страсти, и тут судья дает свисток? Маты-перематы, оскорбления, унижения. А перед женщиной уже стыдно вести себя некрасиво. Поэтому женщины в футболе успокаивают, дисциплинируют мужчин», — считает Качуро.

Что касается конкретно матча за Суперкубок, Петр считает, что никаких оскорблений в адрес женщин в репортаже не прозвучало:





«Павел стремился пошутить, но не думаю, что он хотел кого-то унизить. Ошибаются все: и мужчины, и женщины. Поэтому, когда судья помедлила немного с поднятием карточки, Павел так и выразился. Подчеркну еще раз: этот матч был показательным во всех смыслах, — говорит Петр Качуро. — Я уважаю женщин и уважаю женщин в футболе. Я думаю, что женщины могут одинаково хорошо и играть на пианино, и играть в футбол».









«А женские чемпионаты мира по зрелищности ни в коем случае не уступают чемпионатам мужским. Единственное, что я по себе знаю, что футбол — это очень больно, сам трижды за футбольную карьеру был при смерти, поэтому очень боюсь и переживаю, когда девушки травмируются на футболе», — подытожил Петр Качуро.



