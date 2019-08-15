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«Реал» взял кредит на покупку Неймара

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оформил заем для последующей сделки по переходу бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на испанскую прессу.

Глава «королевского клуба» обратился к финансовым структурам и взял кредит, чтобы подготовиться к переговорам по трансферу 27-летнего бразильца. Отмечается, что к такому решению функционера подтолкнула неудача при выручке средств с продажи игроков. Ожидается, что сделка будет оформлена на следующей неделе. Как и «Барселона», мадридский клуб заинтересован в переходе бразильца и готов предложить в обмен на игрока ряд футболистов основного состава. В частности, «Реал», по данным СМИ, может расстаться с хорватом Лукой Модричем. Кроме того, по информации Sport.es, мадридцы готовы предложить Неймару контракт в общей сложности на 200 миллионов евро, согласно которому он будет зарабатывать 40 миллионов евро за сезон.

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