Как так?





6 августа итальянский парламент окончательно одобрил закон, наделяющий правительство основными полномочиями по организации спортивной деятельности (включая распределение финансов). А согласно Олимпийской хартии, руководство страны не имеет права вмешиваться в работу НОК.





МОК направил в Рим официальное письмо, в котором напомнил о недопустимости лишения НОК Италии автономного статуса. И если в Италии не смогут найти решение проблемы, Международный комитет имеет все основания не допустить итальянцев до ОИ-2020.





Мнение президента НОК Италии Джовани Малаго





«Я глубоко озабочен в связи с олимпийским будущим итальянского спорта. На горизонте сейчас много черных туч. Они сгущаются из-за политического кризиса, неясности относительно будущего правительства и неприятия со стороны МОК закона о реформе спорта, одобренного парламентом 6 августа.





Последствия могут быть разрушительными. Есть угроза приостановки полномочий НОК и, следовательно, запрета для наших спортсменов выступать в Токио в 2020 году под национальным триколором. Также под вопрос может быть поставлено проведение в 2026 году зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, для получения права на которую были затрачены огромные усилия», — цитирует Малаго газета Tuttosport.





Политический кризис

Некоторое время назад один из членов правящей партии «Лига» Джанкарло Джорджетти, который также занимается курированием спорта в ведомстве премьер-министра Италии, пообещал, что положения нашумевшего закона о спорте вскоре будут уточнены и прояснены специальными законодательными декретами правительства.





Но спустя несколько дней лидер «Лиги» и вице-премьер Италии Маттео Салвини неожиданно уведомил председателя правительства Джузеппе Конте о том, что правящей коалиции больше не существует, необходимо срочно проводить досрочные выборы.





Ближайшее будущее

27 августа должно пройти первое заседание оргкомитета ОИ-2026 с участием представителей МОК, НОК, правительства и местных властей. Но в связи с обострившимся кризисом неизвестно, кто именно будет присутствовать на заседании.





«Проблема состоит в том, что мы не знаем, кто будет представлять исполнительную власть. Все это сюрреалистично и обескураживающее.





Также неизвестно, кто будет представлять Италию в сентябре в Лозанне, когда надо будет убедить членов МОК в том, что новый закон о спорте не противоречит принципам олимпийского движения», — делится своими переживаниями Джовани Малаго.





Все настолько серьезно?

Да. В октябре 2015-го Кувейт получил запрет на участие в Играх-2016, так как не внес необходимые поправки в ранее принятый закон о взаимоотношении правительства и НОК. Позднее представители страны потребовали от МОК €886 млн в качестве компенсации и подали соответствующий иск, однако суд был проигран.