Школьник пришел на хоккей с ножами и топором и получил 2,5 года

Его приговорили к ограничению свободы сроком на два с половиной года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией обвиняемого частично освободили от отбытия наказания на два года.





Государственное обвинение поддерживала в суде сотрудник прокуратуры Олеся Журавлева, которая рассказала, что инцидент с ножом и топором не вменялся подростку, только хранение патронов. Молодого человека судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами (часть 2 статьи 295 УК Беларуси).





Несовершеннолетний свою вину в суде не признал и пояснил, что патроны перевез после смерти дедушки из другого города. Дедушка пояснял ему, что патроны не боевые. Хранил патроны как сувенир в память о деде.









Напомним, 14 декабря 2018 года на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» ОМОН задержал подростка на входе в Ледовый дворец. В рюкзаке у него лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле.





При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.