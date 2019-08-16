На вчерашний матч БАТЭ эффектно приехал премьер-министр

– Сергей Николаевич был? Не знал об этом, – признается хавбек БАТЭ Станислав Драгун. – Тем более приятно, что не подвели его.





– Премьер-министр на матче? Приятно! – вторит партнеру Максим Скавыш.





– Может, он в раздевалку заходил?





– Думаю, так… Привет передал :).





Был на матче и предшественник Румаса в АБФФ Геннадий Невыглас. Завсегдатай «Борисов-Арены» смотрел футбол в компании бывшего губернатора Минской области Бориса Батуры и друзей. Геннадий Николаевич очень эмоционально следил за происходящим на поле, а в концовке от волнения слегка постукивал пальцами по ноге.