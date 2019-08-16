На вчерашний матч БАТЭ эффектно приехал премьер-министр
Минут за 15 до начала матча к «Борисов-Арене» подкатил солидный правительственный кортеж: сопровождение с мигалками, стильный автомобиль охраняемого лица и другие сопутствующие атрибуты. Посмотреть важную для БАТЭ игру против «Сараево» приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Экс-главу АБФФ встретили Андрей Капский и Михаил Деменцевич. Перебросившись с боссами БАТЭ парой фраз и пожелав им удачи, Румас отправился в ложу, пишет Трибуна.
– Сергей Николаевич был? Не знал об этом, – признается хавбек БАТЭ Станислав Драгун. – Тем более приятно, что не подвели его.
– Премьер-министр на матче? Приятно! – вторит партнеру Максим Скавыш.
– Может, он в раздевалку заходил?
– Думаю, так… Привет передал :).
Был на матче и предшественник Румаса в АБФФ Геннадий Невыглас. Завсегдатай «Борисов-Арены» смотрел футбол в компании бывшего губернатора Минской области Бориса Батуры и друзей. Геннадий Николаевич очень эмоционально следил за происходящим на поле, а в концовке от волнения слегка постукивал пальцами по ноге.
10:12 16/08/2019