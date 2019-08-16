УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы





В топ-лист вошли: защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и два форварда – Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионель Месси из "Барселоны".





Для Ван Дейка, в отличии от его соперников в борьбе за награду, это включение является первым в карьере. В прошлом сезоне голландский защитник сумел привести "Ливерпуль" к первой за 14 лет победе в Лиге чемпионов.





Его соперники в прошлом еврокубковом сезоне столь высокими результатами похвастаться не могут – их клубы вылетели в плей-офф. Однако и Роналдо, и Месси удалось выиграть внутренние чемпионаты страну. Кроме того, Криштиану вместе со сборной Португалии стал триумфатором первого в истории розыгрыша Кубка Наций УЕФА.





Имя лучшего футболиста будет объявлено 29 августа.