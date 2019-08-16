«У нас есть неделя, после которой нас ждет длинный перелет и матч на синтетическом покрытии. Нужно прийти в себя»





— Показала ли ваша команда сегодня максимум? — спросили Багу после матча.





— Про максимум я бы не стал говорить, — отметил Алексей Анатольевич. — Максимум лично у каждого и у команды в целом выше. Лучшие наши игры еще впереди. В еврокубках любой рикошет может перевернуть игру как угодно. У нас был хороший результат в Боснии — 2:1. Он давал психологическое преимущество. Но мы понимали, против кого играли. Соперник до последнего шел вперед, рисковал. Все, что случилось, — уже история. Мы в плей-офф.





По матчу тяжело что-то говорить. Нужно успокоиться. То преимущество в пространстве, которое у нас было, и действия соперника в обороне мы должны были использовать. Должны были забивать, причем не один раз. Много раз выходили из обороны в атаку. Учитывая мастерство наших игроков, должны были забивать. Не вышло, так что до конца игры оставалось напряжение.





— Стартовый состав не отличался от матча в Боснии и Герцеговине. Почему?





— Во-первых, ребята хорошо сыграли там. Во-вторых, такой выбор состава определил тот факт, что сопернику необходимо было раскрываться. Стасевич, Мукам и Скавыш — быстрые футболисты. Проблема лишь в том, что мы этим не воспользовались. А так здоровье позволяло всем выйти на поле сегодня.





— Был ли недонастрой?





— Может, показалось! Работали над этим, каким-то образом пытались повлиять. Нельзя расслабляться. Уровень соперников подравнялся, а о самоуспокоенности в спорте вообще не приходится говорить.





— С 2008 года БАТЭ лишь дважды не попадал в групповой этап еврокубков, и оба раза препятствием становились казахстанские команды. На этот раз в плей-офф Лиги Европы вам снова играть с «Астаной».





— Каждая новая еврокубковая кампания — новый вызов, новый экзамен. Ну, такая традиция… Даже не традиция. Плохое слово. Да, казахстанские клубы становились для нас барьером. Спокойно отношусь к соперничеству с «Астаной». Также относился бы к команде из любой другой страны.









— Вы удивлены самоотверженностью игроков «Сараево»?





— Нет. После того как в меня кидали зажигалки в игре на выезде… Ясно, почему футболисты «Сараево» должны играть так.





— Замена Драгуна — это от греха подальше?





— В концовке было горячо: пошла заварушка, а он — в эпицен е всего. Стас нам нужен без карточек, поэтому заменили его.





— Что сказали в раздевалке после матча?





— Да ничего такого! Банальные слова поздравления. Раздевалка сейчас как военный госпиталь. Ребята перевязаны, без эмоций. У нас есть неделя, после которой нас ждет длинный перелет и матч на синтетическом покрытии. Нужно прийти в себя. Много событий произошло за последнее время. Прекрасно выполнили свою работу и порадовали людей, которые искренне за нас переживали.





«Постараемся в будущем играть еще лучше»





— Моя команда сыграла сегодня хорошо, — сказал главный тренер «Сараево» Хусреф Мусемич. — У меня нет ни одного замечания к своим игрокам. Думаю, что мы заслуживали лучшего результата, чем тот, что остался на табло после финального свистка. Что поделать? Это футбол. В любом случае этот матч много значит для развития нашего клуба.





— Всегда ли ваша команда так самоотверженно сражается?





— Да, мы — чемпионы своей страны. Мы являемся обладателями Кубка Боснии и Герцеговины. У команды есть воля к победе. Без нее, вероятно, мы не добились бы всего того, что имеем. Постараемся в будущем играть еще лучше, чтобы и результаты были лучше.