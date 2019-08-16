10 лет рекорду Болта: тот забег показал, на что способен человек

Забег Болта на ЧМ-2009 в Берлине – витрина легкой атлетики, которая после ухода ямайца заметно потускнела, пишет by.tribuna.com

Легкая атлетика умирает. И дело совсем не в допинге

Возможно, вы уже забыли подробности 10-летней давности. Самое время пересмотреть тот финал и перенестись в 16 августа 2009-го. На ютубе доступны ролики качественнее этого, но Международная федерация запретила встраивание почти для всех.





• Болту было всего 22, на тот момент он ни разу не побеждал на ЧМ, хотя приехал в Берлин мировым рекордсменом на сотне и олимпийским чемпионом, выиграв Игры-2008 с чудо-временем (9,69) и откровенно халтурным финишем;





• это был его третий ЧМ в карьере и лишь первая 100-метровка – в 2005-м и 2007-м он концентрировался на 200 метрах, но сыпался в финалах. За короткий спринт Усэйн всерьез взялся только в начале 2008-го, а прежде ни разу не выбегал из 10 секунд;





• фаворитом в Берлине ямаец точно не считался. Лучшим результатом сезона (9,77 – на 2 сотых быстрее Болта) владел американец Тайсон Гэй, а до финала они в 2009-м ни разу не пересекались. К тому же весной Болт попал в легкую автомобильную аварию и перенес операцию на ноге;





• в полуфинале Усэйн сделал фальстарт, но правила того времени позволяли одну ошибку. Спустя 2 года перед ЧМ в Тэгу правила были другими – и Болт получил дисквалификацию в финале;

• 0,11 секунды – на 100-метровке так много с предыдущего мирового рекорда в последний раз сбрасывали в 1912 году, когда время мерили без сотых ручными часами;





• в берлинском финале средняя скорость Болта составила 38,18 км/ч (10,44 метра в секунду), а максимальная на отрезке с 70-го по 80-й метр – 44,72 км/ч (12,34 м/с);





• Тайсон Гэй цеплялся как мог – 9,71 секунды (личный и американский рекорд, и вообще 3-е время в истории на тот момент), но рядом с Усэйном выглядел беспомощно;





• спустя 4 дня Болт установил мировой рекорд на 200-метровке (19,19) – тоже актуальный до сих пор.





«Я знал, что готов, хорошо чувствовал себя после полуфинала. Знал, что предстоит великий забег, вышел и осуществил его. 9,58 – отличное время. Думаю, что мировой рекорд дойдет до 9,4 секунды, но этого нельзя знать точно. Буду работать дальше», – на финише Болт выглядел счастливым и спокойным.





Еще после его победы в Пекине-2008 американские ученые построили модель, с которой человечество должно прогрессировать в беге на дистанции 100 метров. По их расчетам, достичь результата 9,58 планировалось к 2030 году. Но Болт опередил время и науку, а его феномен давно разобрали на молекулы.





Масштабный биомеханический анализ рекордного забега Болта совместно провели двое ученых – преподаватель Кшиштоф Мачкала из Вроцлавского университета физического воспитания и руководитель факультета биологии и физической активности финского университета Йювяскюля Антти Меро.

Сейчас все поймете и вы. По порядку.

На стартовую реакцию Усэйн потратил 0,146 секунды – лишь 6-й результат среди финалистов. Например, Ричард Томпсон справился за 0,119 секунды, а хуже Болта на выстрел среагировали только Марк Бернс (0,165) и Дэрвис Пэттон (0,149) – они и финишировали последними.





Но Усэйн всегда мучился на старте. С ростом 196 см (это на 18,7 см выше среднего роста остальных финалистов в Берлине) трудности неизбежны – такова физиология низкого старта. По большому счету, высокий рост – лимитирующий фактор и для бега, но Болт научился магически управлять им.





Уже на первой 20-метровке он ликвидировал потерю, пробежав ее за 2,89 секунды – здесь все 8 бегунов были предельно близки и уместились в 0,07 секунды, но ямаец уже был бежал впереди всех.





За следующие 10 метров его отрыв почти не увеличился – 3,79 против 3,83 у Гэя, Пауэлла и Томпсона.





Интереснее всего сравнить дальнейший график Болта с бегом Гэя, который боролся дольше всех – хотя визуально казался обреченным уже после половины дистанции. На каждом 20-метровом отрезке Усэйн приколачивал его нескольким сотыми секунды (при почти одинаковой стартовой реакции – 0,146 против 0,144 у Тайсона): 0,03 – 0,03 – 0,02 – 0,02 – 0,03.





Самый быстрая часть в коротком спринте – традиционно участок с 60-го по 80-й метр. Эти 20 метров Болт преодолел за 1,61 секунды и сделал всего 7 шагов!

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Главный вывод спортивных ученых о рекорде Усэйна: он стал следствием идеальной пропорции двух ключевых параметров – длины и частоты шагов. Несколько важных для понимания цифр:





• в финале Болт сделал 40 шагов;





• средняя длина его шага – 247 сантиметров (от 143 на первых 10 метрах до 294 на участке между 80-м и 90-м метром)





• для сравнения – соперники Болта на преодоление 100-метровки потратили в среднем 45 шагов средней длиной 223 см;





• наконец, частота шагов – здесь Болт (не удивляйтесь – это логично) уступил соперникам: 4,23 Гц (шага в секунду) против 4,53 Гц у соперников. Но это великолепный показатель для роста Усэйна.









«По всем законам биомеханики невозможно при таком широком шаге так частить. Болт удивительно быстро сгибает и разгибает колени, словно его рост 175-180 см. Я допускаю, что у него особая структура мышечной и нервной системы», – удивлялся американский профессор Розалина Сандел.





В спринте все решает простая формула из курса физики:





V = LxF; где L – длина шага, F – частота шагов, а V – скорость бега, определяющая величина в спринте.





Вот так эта цифра выглядела у Болта в Пекине-2008: 243 сантиметра х 4,24 шага в секунду = 10,30 м/с.





А вот так в Берлине-2009: 247 сантиметров х 4,23 шага в секунду = 10,44 м/с.





Максимально примитивное объяснение рекорда Болта: по сравнению с забегом в Пекине средняя длина его шагов увеличилась на 4 сантиметра (всего!) при сохранении примерно той же частоты.





Кстати, в Лондоне-2012 Усэйн добавит в частоте шагов (4,29 в секунду), но длина шага снизится на 6 см – результат получится хуже рекорда на 0,05 секунды, даже несмотря на ветер, который помогал сильнее, чем в Берлине (1,5 м/с против 0,9).





Сравните с усредненной скоростью соперников по финалу в Берлине: 223 сантиметров х 4,53 шага в секунду = 10,10 м/с.





Что требовалось от Гэя, Пауэлла и остальных, чтобы бежать рядом с Болтом: а) увеличить длину шага до 230 см; б) поднять их частоту до 4,68; или в) подкрутить оба параметра, например, 227 и 4,60. Как только на планете появится человек с такими способностями, рекорд Болта падет.

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Но пока самый быстрый человек, который жил среди нас – Усэйн.









Ему принадлежит и второе время в истории 100-метровки – 9,63. Третье (9,69) – тоже, но его повторили двое: Гэй (сентябрь 2009-го) и ямаец Йохан Блэйк (август 2012-го).





Последний забег Болт провел на ЧМ-2017, но суперсекунды перестал показывать еще до ухода: 9,79 в 2015-м – последний мощный результат ямайца.

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С его уходом спринт зачах. Для сравнения – с тех пор только американец Кристиан Коулмэн бегал 100 метров быстрее 9,85. Его 9,79 год назад в Брюсселе – лучший результат за последние 4 года.





И это очень грустно.





Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons, Seiko Press Service, Stu Forster, Alexander Hassenstein



