БАТЭ сыграет с польским «Пястом» в квалификации Лиги чемпионов

32 команды поделили на две группы (группа 1 и группа 2) по десять команд и на одну группу (группа 3) из 12 команд. Белорусский БАТЭ попал в третью группу.





Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным): БАТЭ (BLR), Марибор (SVN), Русенборг (NOR), ХИК (FIN), Дандолк (IRL), ТНС (WAL), Победитель предварительного раунда, Пяст (POL), Валюр (ISL), Линфилд (NIR), Торсхавн (FRO), Рига (LVA).





По итогам жеребьевки, соперником БАТЭ стал польский «Пяст». Первую встречу борисовчане проведут дома.





Отметим, что матчи этого раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля.