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Брестское «Динамо» выплачивает «Неману» деньги за трансфер Савицкого без задержек

Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» выплачивает «Неману» деньги за трансфер полузащитника Павла Савицкого без задержек.

Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение, по условиям которого «Динамо» обязуется перевести всю сумму равными долями с марта по июль. Брестчане должны выплатить «Неману» 265 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Савицкий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах чемпионата Беларуси. 

15:45 18/06/2019
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