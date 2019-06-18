Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение, по условиям которого «Динамо» обязуется перевести всю сумму равными долями с марта по июль. Брестчане должны выплатить «Неману» 265 тысяч долларов.





В нынешнем сезоне Савицкий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах чемпионата Беларуси.