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УЕФА не комментирует задержание Платини

В УЕФА отказались комментировать информацию о задержании экс-главы организации Мишеля Платини. Сегодня он был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022.

"Сейчас у нас нет комментариев", — цитирует "РИА Новости" пресс-службу УЕФА. 

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году.


15:38 18/06/2019
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