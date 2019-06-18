УЕФА не комментирует задержание Платини

В УЕФА отказались комментировать информацию о задержании экс-главы организации Мишеля Платини. Сегодня он был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022.

"Сейчас у нас нет комментариев", — цитирует "РИА Новости" пресс-службу УЕФА.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году.



