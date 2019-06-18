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Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции, — информирует Mediapart. Подчеркивается, что Платини взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за присуждения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года. Это право было даровано Катару в декабре 2010-го.

Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции
Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре. 

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.

11:42 18/06/2019
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