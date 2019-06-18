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Виктор Лукашенко зажег чашу огня Европейских игр. Почему он?

В понедельник вечером «Пламя мира» — символ II Европейских игр — торжественно передали Минску. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.


На последних километрах факел несли Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова.

На площади Государственного флага пламя встречали мэр Минска Анатолий Сивак, глава Минспорта Сергей Ковальчук и исполняющий обязанности вице-президента НОК Виктор Лукашенко. Они и зажгли символичную чашу на площади Государственного флага. Теоретически присутствовать должен был глава Национального Олимпийского комитета - Александр Лукашенко. И он в настоящее время находится в Минске. Однако, видимо, решил, воспользовавшись спортивным мероприятием, вывести старшего сына в люди, делегировав полномочия. 


Затем на сцене появился легендарный спортсмен, который зажигал в Минске чашу огня во время Олимпиады-80 — трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Он передал символ предстоящего форума действующим спортсменам и факелоносцам ­- Степану Попову, Эльвире Герман и Ольге Мазуренок, с которых начался финальный этап эстафеты.

Открытие II Европейских игр состоится в пятницу, когда огонь зажгут в чаше на стадионе «Динамо».

Сегодня Пламя мира побывает на проспекте Независимости, где его путь проляжет от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.


08:48 18/06/2019
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