



- Пользуясь случаем, задам вопрос как офицеру честности. Что слышно о расследовании второй волны договорных матчей?





- К сожалению, не имею права рассказывать о многом. Так что буду опираться на информацию, которая есть в прессе и которую официально распространяли правоохранительные органы. Расследование ведется. Оно скоро закончится. И закончится громко. К сожалению, первый процесс не возымел эффекта, на который можно было рассчитывать. Его участники не осознали до конца всей серьезности того, во что вляпались. Это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Ты всю жизнь занимаешься футболом, тратишь время, здоровье, а потом перечеркиваешь все одним поступком. Стоит ли это того? Фамилии игроков, замешанных в "договорняках" будут обнародованы уже скоро. И обидно, что среди них есть очень известные футболисты — те, на примере которых могли бы расти, молодые ребята. А они просто наплевали на будущее — свое и своих семей. Еще один сигнал для молодежи: всегда надо думать о том, что ты совершаешь, соглашаясь на тот или иной шаг. Последствия могут быть гораздо более серьезными, чем ты считаешь.



