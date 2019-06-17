Арина Соболенко на турнире в Бирмингеме проиграла в первом раунде

На теннисном турнире в Бирмингеме белоруска Арина Соболенко (10-й номер в рейтинге WTA) выбыла в первом раунде. Наша соотечественница уступила представительнице Тайваня Се Шувей (28) — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7).

Белоруска проиграла первый сет, но взяла реванш во втором. Решающий сет складывался в пользу Соболенко, и она вела со счетом 4:2, но потом проиграла на своей подаче. В тай-брейке нашей соотечественнице удалось взять лишь одно очко, передает "Еврорадио"

