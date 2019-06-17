Общение стало возможным благодаря сотрудничеству Белорусской федерации футбола, Культурного фонда Немецкого футбольного союза (DFB-Kulturstiftung) и футбольного проекта Fankurve Ost.





Около 25 человек из разных стран узнали, как с болельщиками и правоохранителями взаимодействуют в Беларуси и Германии.





Необычная просьба немецкого болельщика





Гости из Германии рассказали об опыте работы фанпроектов – общественных по сути организаций, которые выступают адвокатурой для фанатов и работают независимо от клубов и полиции.





Одной из форм такой деятельсности является «фанпосольство» – представители Немецкого футбольного союза выезжают на гостевые матчи сборной, чтобы в случае чего помочь своим болельщикам.





На просьбу рассказать о самой необычной просьбе к ним, гости из Германии вспомнили случай во Франции. Немецкий болельщик потерял ключи от автомобиля, оставив там медикаменты. К представителям фанпосольства он пришел со словами о том, что ему нужно срочно принять лекарства иначе могут быть серьезные негативные последствия для здоровья... Немцу помогли купить все необходимое во французской аптеке, а назавтра разблокировать автомобиль.





Матиас Штейн из небольшого города Йена рассказал о работе фанпроекта, работающего с болельщиками команды «Карл Цейсс», выступающей в одном из низших дивизионов, но собирающей на своих матчах до 6 тысяч зрителей.

Активисты фанпроекта, в частности, поддерживают беженцев, которые оказались в лагере на территории города. С молодыми беженцами они организовывают футбольные матчи.



