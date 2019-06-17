Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

«Мы все понимали, что если фан-сектор заполнят членами БРСМ, настоящих болельщиков уже не вернем»

В первой половине июня в Минске прошла необычная встреча, которая объединила футбольных болельщиков из четырех стран: Германии, Беларуси, Украины и России.

Общение стало возможным благодаря сотрудничеству Белорусской федерации футбола, Культурного фонда Немецкого футбольного союза (DFB-Kulturstiftung) и футбольного проекта Fankurve Ost.

Около 25 человек из разных стран узнали, как с болельщиками и правоохранителями взаимодействуют в Беларуси и Германии.

Необычная просьба немецкого болельщика


Гости из Германии рассказали об опыте работы фанпроектов – общественных по сути организаций, которые выступают адвокатурой для фанатов и работают независимо от клубов и полиции.

Одной из форм такой деятельсности является «фанпосольство» – представители Немецкого футбольного союза выезжают на гостевые матчи сборной, чтобы в случае чего помочь своим болельщикам.

На просьбу рассказать о самой необычной просьбе к ним, гости из Германии вспомнили случай во Франции. Немецкий болельщик потерял ключи от автомобиля, оставив там медикаменты. К представителям фанпосольства он пришел со словами о том, что ему нужно срочно принять лекарства иначе могут быть серьезные негативные последствия для здоровья... Немцу помогли купить все необходимое во французской аптеке, а назавтра разблокировать автомобиль.


Матиас Штейн из небольшого города Йена рассказал о работе фанпроекта, работающего с болельщиками команды «Карл Цейсс», выступающей в одном из низших дивизионов, но собирающей на своих матчах до 6 тысяч зрителей.

Активисты фанпроекта, в частности, поддерживают беженцев, которые оказались в лагере на территории города. С молодыми беженцами они организовывают футбольные матчи.

Незапланированная встреча участников семинара на крыльце АБФФ с ее председателем Владимиром Базановым

Как члены БРСМ могли заменить фанатов


Представители Белорусской федерации футбола, отвечающие за работу с болельщиками, рассказали, что взаимодействие с правоохранителями в Беларуси по сравнению с Германией существенно отличается – и не в лучшую сторону. Гарантировать фанатам защиту они не могут.

Приходится сталкиваться с проблемами, в том числе, на матчах национальной сборной.

Представители федерации футбола рассказали как в прошлом году на одной из матчей на фан-сектор болельщикам не позволили пронести баннер, из-за чего фанаты покинули стадион во время игры. Когда сотрудники БФФ высказали опасение, что на следующем матче сборной будет стоять почти гробовая тишина, им предложили заполнить фан-сектор членами БРСМ.


– Мы все понимали, что если это произойдет, настоящих болельщиков уже не вернем… Пока по национальной сборной от таких предложений удается отбиваться, – сообщили на встрече.

Но во время семинара был и позитивный пример развития футбола в Беларуси. Болельщиков из других стран впечатлила история клуба «Крумкачы», который сумел стать популярным и выйти в высшую лигу без государственной помощи – во многом благодаря волонтерской поддержке.

– «Крумкачы» – это клуб, который представлял не Минск, а интернет, – прозвучало во время рассказа одного из причастных к истории команды.

Источник: "Солидарность"
21:13 17/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё