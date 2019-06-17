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«ПСЖ» готов продать Неймара

Футбольный клуб «ПСЖ» в летнее трансферное окно готов расстаться с бразильской звездой Неймаром.


По информации L'Equipe, парижане ждут выгодного предложения: сумма не должна быть меньше 222 миллионов евро, которые в 2017 году они заплатили «Барселоне». Источник сообщает, что в последние недели 27-летний Неймар рассказывал родственникам об усталости и о том, что ему сложно находиться в «ПСЖ».

Агент игрока Пини Захави уже начал работу по возвращению своего клиента в Испанию. В «Барселоне» у футболиста остались хорошие отношения с одноклубниками, включая Лионеля Месси.

14:51 17/06/2019
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